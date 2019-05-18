هجوم قرب حقل نفطي قريب من بلدة زلة في أقصى جنوب ليبيا

قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم السبت إن استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد قد تؤدي لفقد 95 بالمئة من الإنتاج.

وقال مصطفى صنع الله للصحفيين في جدة قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة غدا الأحد لمنتجي النفط من أوبك

وخارجها "للأسف إذا استمر الوضع على هذا المنوال فأخشى أننا قد نفقد 95 بالمئة من الإنتاج".

وأضاف صنع الله أن هجوما وقع بالقرب من حقل زلة النفطي أقصى جنوب ليبيا اليوم السبت.

مصادر أمينة محلية ذكرت السبت أن مجموعة من المسلحين شنت هجوما على البوابة الأمنية ببلدة زلة وباغتت حراس االوابة التي تبعد 20 كيلومترا عن حقل 47 الذي تشغله شركة الزويتينة وخطفت عددا من الحراس وقتلت اثنين منهم بحسب مصادر محلية.

يشار إلى أن حقل 47 القريب من بللدة زلة متوقف عن انتاج النفط طيلة السنزات الماضية بسبب هجمات مسلحة.