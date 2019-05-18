شاهد.. أرجوحة موت على برج في أوكلاهوما وطقوس مهرجان ياباني عمره 1400 عاما

في فيديوهات No Comment لهذا الأسبوع، تشاهدون فيديو لسباق في الوحل في مالدون ببريطانيا، بالإضافة إلى مظاهرة لنرويجيات احتجاجا على إغلاق مستوصفات الولادة الصغيرة في البلاد، كما ستشاهدون طقوس مهرجان ياباني عمره 1400 عام.

أما الفيديو الأكثر تشويقا فهو مقطع لنجاح رجال الإطفاء في الولايات المتحدة في إنقاذ عاملين كانا بصدد تنظيف زجاج برج ديفون في أوكلاهوما سيتي، والذي يعتبر البرج الأكثر ارتفاعا في المدينة حيث يتكون من 50 طابقا، حيث بدأت المنصة المعلقة التي يستخدمانها لتسلق البرج بالتأرجح.