الخارجية السعودية: العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين طارئتين في 30 مايو لبحث الاعتداءات الأخيرة

قالت وزارة الخارجية السعودية على موقعها في تويتر إن العاهل السعودي وجه دعوة لقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة في 30 مايو/ أيار الجاري من أجل بحث الإعتداءات الأخيرة التي استهدفت السعودية والإمارات.

وقالت الوزارة نقلا عن مصدر مسؤول إن الملك سلمان يود التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية بخصوص تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد الهجوم الذي استهدف سفن تجارية في المياه الإقليمية الإماراتية والإعتداء الذي قامت به "مليشيات" الحوثي على محطتي ضخ نفطية سعودية.

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وتعرضت أربع سفن تجارية للتخريب قبالة ساحل الإمارات يوم الأحد، وبعد ذلك بيومين هاجمت طائرات مسيرة منشآت نفطية غربي العاصمة السعودية الرياض.