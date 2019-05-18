شاهد: متحف دمشقي في منزل يضم أكثر من 3000 قطعة من تاريخ سوريا

متحف هيثم طباخة في دمشق، هو الشاهد على تاريخ سوريا القديم، يقع المتحف الذي أقامه هيثم البالغ من العمر 67 عامًا في مبنى سكني قديم. على مر السنين قام الرجل بجمع العديد من التحف والقطع الأثرية حافظ عليها في متحف خاص به. يضم متحفه الخاص أكثر من 3000 قطعة أثرية، بما في ذلك العملات القديمة والسيوف واللوحات.

هيثم طباخة متمسك بمتحفه التقليدي ويحاول منحه روحا خاصة من خلال تنظيم دعوة الكتّاب لرواية الملاحم، التقليد التراثي السوري الذي بدأ في الإختفاء. يأمل طباخة في مساعدة السكان المحليين الذين قضوا وقتًا سيئًا بسبب النزاع.

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