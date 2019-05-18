شاهد: روبوت يشبه في حركته الإنسان يمشي على الحبل

قطع معهد أبحاث أمريكي خطوات واسعة نحو تطوير روبوت شبيه بالإنسان متعدد الاستخدامات. وعرضت للروبوت لقطات وهو يسير عبر ممر ضيق يشبه حبلا مشدودا. ويظهر الروبوت، المسمى أطلس، في لقطات فيديو تعود إلى الأول من مايو أيار، وهو يشق طريقه فوق كتل خرسانية وضعت بين منصتين.

ويستخدم نظام استشعار للتنقل في البيئة الجغرافية والتعرف على تضاريس المكان. وأجهزة استشعار ليدار هي التي تستخدم نبضات ضوء الليزر لقياس المسافات وتقديم صور دقيقة للبيئات.

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وقال معهد الإدراك البشري والآلي (آي.إتش.إم.سي) ومقره فلوريدا في بيان إنه يعمل على لوغاريتمات الروبوت لتحسين التحكم والسيطرة والتصور والتخطيط. وأضاف المعهد أن الروبوت، الذي بنته في الأصل شركة بوسطن ديناميكس، حقق نسبة نجاح تقترب من 50 ٪ في التنقل في مثل هذه التضاريس الضيقة والمعقدة ولكنها على أرض مسطحة.