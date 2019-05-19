كومباني ينهي مسيرته مع مانشستر سيتي ويعود إلى أندرلخت لاعباً ومدرباً

قال المدافع البلجيكي فينسنت كومباني يوم الأحد إنه سيترك مانشستر سيتي لينتقل إلى أندرلخت بصفتي اللاعب والمدرب بعد أن ساعد فريقه في التتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم ليصبح أول فريق إنكليزي يحقق الثلاثية المحلية.

ونشر قائد سيتي خطابا وجهه للجماهير عبر صفحته في فيسبوك قائلا "اختتمنا موسما مذهلا وهو الموسم 11 لي مع الفريق ولا أصدق أنني أكتب هذا.. إنه موسمي الأخير مع سيتي".

وأضاف "منحني مانشستر سيتي كل شيء وحاولت أن أرد الجميل قدر الإمكان. كم مرة ستتاح لأحد فرصة إنهاء فصل مهم من القصة بهذا الشكل الرائع وتمثيل فريق بهذا التاريخ والتقاليد العظيمة؟.

"حان وقت الرحيل الآن بالنسبة لي".

وأوضح المدافع البالغ عمره 33 عاما في الجزء الثاني من خطابه أنه سيلعب في صفوف أندرلخت كما سيدرب نفس الفريق البلجيكي.

وتابع "اخترت أن أكون ممتنا للماضي وطموحا للمستقبل. في السنوات الثلاث المقبلة سأكون لاعبا ومدربا في أندرلخت".

وواصل "إنه أكثر قرار عاطفي وعقلاني اتخذته في حياته. ولدت ونشأت في أندرلخت ولعبت في النادي منذ سن السادسة. يحظى النادي بتاريخ شهد الفوز بلقب الدوري البلجيكي 34 مرة لكن تدهور به الحال الآن.

"أود أن أتقاسم خبرتي مع الأجيال الجديدة وسأضع قطعة من مانشستر في قلب بلجيكا".

وسحق سيتي منافسه واتفورد 6-صفر في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي يوم السبت ليكمل ثلاثية لا سابق لها وبعدها قال كومباني إن فريقه هو الأفضل في العالم.

وسجل كومباني هدفا مذهلا من مسافة بعيدة ليحسم الفوز أمام ليستر سيتي في المباراة قبل الأخيرة بالدوري ولعب الهدف دورا بارزا في الاحتفاظ باللقب.

وتابع كومباني "قد يبدو كلامي تقليديا ولكن بدون زملائي لما وصلت لما أنا فيه.

"خضنا الكثير من المعارك سويا وكافحنا في الأوقات الجيدة والسيئة لذا أدين للجميع بداية من تشكيلة موسم 2008-2009 وحتى تشكيلة أبطال الثلاثية الحالية.

"كلمة خاصة للمدرب بيب (غوارديولا) ولجهازه المساعد. أنجزتم عملا رائعا وساعدتوني على العودة بشكل أقوى في كل مرة. شكرا جزيلا".

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