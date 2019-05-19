ترامب في تغريدة "إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة"

وسط التوترات القائمة بين إيران والولايات المتحدة، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد مهددا إيران بقوله "إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا". وهدد الرئيس الأمريكي إيران في تغريدة مما يزيد القلق من احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وشدد ترامب العقوبات الاقتصادية على إيران، وتقول إدارته إنها عززت الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة. وتتهم الولايات المتحدة إيران بتهديد قواتها ومصالحها بالمنطقة. ووصفت طهران التحركات الأمريكية بأنها "حرب نفسية" و"مناورة سياسية".

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وعززت الولايات المتحدة تواجدها العسكري في المنطقة تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز(بي 52) وصواريخ باتريوت، لمواجهة ما يقول مسؤولون في الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة. كما تعمل واشنطن على تقليل أعداد موظفيها الدبلوماسيين غير الأساسيين في العراق، وإعادة النظر في خططها الحربية.

هذا وسبق للرئيس الأمريكي في التعبير عن أمله في عدم الدخول حرب مع إيران.