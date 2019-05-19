صحيفة: ترامب قد يعفو عن مرتكبي جرائم حرب في العراق وأفغانستان

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إعداد ملفات بشأن العفو عن العديد من العسكريين الأمريكيين المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك عسكري من المقرر محاكمته بتهمة إطلاق النار على مدنيين عزل أثناء خدمته بالعراق.

وقال التقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم ينشر أسماءهم إن ترامب طلب التحضير الفوري للوثائق اللازمة مشيرا إلى أنه يفكر في العفو عن هؤلاء الرجال في "يوم الذكرى" الذي يوافق 27 مايو أيار والذي تحيي فيه الولايات المتحدة ذكرى جنودها الذين قتلوا في المعارك.

وقال مسؤول إن تجميع ملفات العفو تستغرق عادة شهورا ولكن وزارة العدل حثت على استكمال هذا العمل قبل هذه العطلة.ويخص أحد الطلبات إدوارد غالاغر قائد العمليات الخاصة في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية والذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة خلال الأسابيع المقبلة بتهمة إطلاق النار على مدنيين عزل وقتل أسير من الأعداء بسكين أثناء خدمته في العراق.

وقالت نيويورك تايمز إن من المعتقد أيضا أن يشمل ذلك قضية الميجر ماثيو جولستين الضابط بالقوات الخاصة بالجيش والمتهم بقتل أفغاني أعزل في 2010.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدل على طلبات للتعليق بشأن التقرير.

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