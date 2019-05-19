هولندا إلى الفوز مجددا بمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية للعام 2019

بعد إعلان نتائج تصويت الجمهور ولجان التحكيم، حققت هولندا بعد44 عاما الفوز مجددا بمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية للعام 2019 .

وكانت التوقعات قد أشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن الفنان دانكن لورانس قد يكون الأوفر حظاً للفوز بنهائي مسابقة "يوروفيجن"، توقعات كانت صائبة ولم يخيب لورانس أمل بلاده ومحبيه. وحل في المرتبة الثانية جون لوندفيك ممثل السويد بأغنية Too Late For Love.

من على أرض المعارض في تل أبيب، انطلقت اليوم السبت 18 أيار/مايو المرحلة النهائية لمسابقة الأغنية الأوروبية في دورتها الـ64.

وقدمت النجمة الأمريكية مادونا وصلتين غنائيتين، وتابع ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء العالم الحفل النهائي عبر بث تلفزيوني مباشر.

وفي النهائيات الكبرى، تنافست 26 دولة على الميكروفون الزجاجي 2019، وهي مالطا وألبانيا وجمهورية التشيك وألمانيا وروسيا والدنمارك وسان مارينو ومقدونيا الشمالية والسويد وسلوفينيا وقبرص وهولندا واليونان والنرويج وبريطانيا وأيسلندا وإستونيا وبيلاروسيا وأذربيجان وفرنسا وإيطاليا وصربيا وسويسرا وأستراليا وإسبانيا وكذلك الدولة المضيفة إسرائيل.

وتعد مسابقة "يوروفيجن" الغنائية التي ينظمها اتحاد البث الأوروبي، أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين حول العالم، ففي العام الماضي اجتذبت 189 مليون مشاهد.

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العلم الفلسطيني حاضر أيضا في يوروفيجن

ونشر أحد مستخدمي موقع تويتر تغريدة علق فيها على ظهور العلم الفلسطيني على رأس إحدى الراقصات التي ظهرت في العروض الغنائية للمغنية مادونا، قائلا "انها دائما مثيرة للجدل ولكن واو".

رفض فلسطيني لمسابقة يوروفيجن 2019

وشارك نحو 60 ناشطا مؤيدا للفلسطينيين في احتجاج ضد المسابقة على ظهر مركب بميناء يافا اليوم السبت.

ونظمت الاحتجاج منظمة "زاكرات" وهي منظمة أهلية إسرائيلية تدافع عن حق الفلسطينيين في العودة للأراضي التي فروا منها أو اضطروا للخروج عام 1948.

وقال منظم الاحتجاج عمر الغباري إن مشجعي يوروفيجن سيحتفلون قرب مكان حي المنشية الفلسطيني الذي كان قائما قبل 1948 ودمر قبل 71 عاما.

وقال الغباري "الإسرائيليون لا يريدون سرد هذه القصة. إنهم يرغبون في إظهار أن كل شيء يسير بشكل طبيعي".

لكن إسرائيليين يستمتعون بعطلتهم الأسبوعية في تل أبيب قالوا إنهم يشعرون بالفخر لاستضافة المسابقة.

وقال الان لايفرو البالغ من العمر 58 عاما "أشعر بحماس كبير. شيء عظيم للغاية أن تأتي (المسابقة) إلى تل أبيب. إنها تظهر إسرائيل بشكل إيجابي جدا".

وثارت مخاوف في مطلع أيار/مايو بشأن تنظيم المسابقة عندما نشبت اشتباكات بين إسرائيل وفلسطينيين من قطاع غزة استمرت ثلاثة أيام شملت إطلاق مئات الصواريخ من غزة وشن ضربات جوية إسرائيلية على القطاع.

وذكرت صحف إسرائيلية في وقت سابق إن إسرائيل وسعت نشر منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي استعدادا للحدث.