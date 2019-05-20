النمسا: استقالة جماعية للوزراء الأعضاء بحزب الحرية اليميني المتطرف من الحكومة

أعلنت وكالة الأنباء النمساوية اليوم الاثنين عن استقالة جميع الوزراء الأعضاء بحزب الحرية اليميني المتطرف من الحكومة.

وتأتي الاستقالة الجماعية في أعقاب فضيحة تسجيل فيديو لزعيم الحزب هاينز كريستيان شتراخه أظهره يعد سيدة روسية بعقود مقاولات سخية في حال مساندتها المالية للحزب.

وأدى نشر الفيديو لاستقالة شتراخه من منصبه كنائب للمستشار النمساوي.

وكان المستشار النمساوي زيباستيان كورتس قد قال إنه طلب من الرئيس النمساوي إقالة وزير الداخلية هيربرت كيكل وهو أيضاً عضو بحزب الحرية الذي شارك في تكتل الحكومة النمساوية.