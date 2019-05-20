وثيقة: ألمانيا أنفقت 23 مليار يورو على اللاجئين العام الماضي

سجلت ألمانيا العام الماضي أعلى إنفاق لتيسير اندماج ما يربو على مليون لاجئ في ألمانيا ومكافحة الأسباب الرئيسية للهجرة من الخارج بحسب ما أفادت وثيقة أعدتها وزارة المالية واطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين 20 أيار/مايو.

وبلغ هذا الانفاق بلغ 23 مليار يورو أي 25.65 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الزيادة في الإنفاق كانت بمعدل 11 في المئة تقريبا مقارنة بعام 2017 الذي أنفقت فيه ألمانيا 20.8 مليار يورو

وأظهرت الوثيقة أن الحكومة أنفقت ما وصل في المجمل إلى 7.9 مليار يورو في عام 2018 على إجراءات هدفت لإبقاء المهاجرين خارج منطقة الاتحاد الأوروبي وتحسين ظروف المعيشة في أوطانهم، أي بزيادة نسبتها 16 في المئة في ذلك العام مقارنة بعام 2017

وأفاد التقرير بأن الولايات الألمانية وعددها 16، والتي كانت مسؤولة عن تسكين ودمج المهاجرين الذين وصلوا إليها من دول مثل سوريا والعراق وأفغانستان، تسلمت 7.5 مليار يورو من الحكومة الاتحادية العام الماضي أي بزيادة نسبتها 14 في المئة.

ودافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مرارا عن قرارها في عام 2015 فتح حدود ألمانيا أمام مئات الآلاف من اللاجئين بسبب الحرب، معظمهم من دول إسلامية، لأسباب إنسانية لكنها تعهدت بعد ذلك بمنع تكرار مثل هذه الموجة من المهاجرين عبر معالجة أسبابها.

الدولار يساوي 0.8965 يورو

للمزيد على يورونيوز:

"الهولوكوست" يتسبب في توقيف صحافيين اثنين بالجزيرة

شاهد: مظاهرات حاشدة في ألمانيا ضد القومية والشعبوية

شقيقتان سعوديتان تهربان من ذويهما إلى جورجيا وتحصلا حق اللجوء