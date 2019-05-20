قطر تقول إنها لم تتلق دعوة لحضور قمتي مكة

قال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي اليوم الاثنين إن الدوحة لم تتلق أي دعوة لحضور "المؤتمرين" في إشارة إلى قمتين طارئتين لزعماء دول الخليج والدول العربية تعقدان في السعودية هذا الشهر بعد هجمات على أصول نفطية سعودية.

ودعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم السبت إلى عقد القمتين في مكة يوم 30 مايو أيار لبحث تداعيات هجمات بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي على منشأتي نفط في المملكة فضلا عن هجمات على أربع ناقلات بينهما ناقلتان سعوديتان قبالة ساحل الإمارات.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر منذ يونيو حزيران عام 2017 بسبب اتهامات بأن الدوحة تدعم الإرهاب وتتقرب من الخصم الإقليمي إيران. وتنفي قطر هذه الاتهامات.

وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية على تويتر نقلا عن المريخي إن قطر "لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين ولم تتلق دعوة لحضور المؤتمرين".

ولم ترد وزارة الخارجية السعودية ومركز التواصل الدولي على طلب للتعليق على ذلك.

واتهمت السعودية إيران بإصدار أوامر بتنفيذ ضربات بطائرات مسيرة وقالت إنه بالرغم من أنها لا تريد أن تندلع حرب في المنطقة، إلا أنها مستعدة للرد بقوة. ولم تلق الإمارات باللوم على أحد في الأعمال التخريبية التي استهدفت الناقلات في انتظار تحقيق وقالت إنها ملتزمة بخفض التصعيد.

وتنفي إيران تنفيذ أي من الهجومين.

وقالت الإمارات أمس الأحد إن "الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفا خليجيا وعربيا موحدا".

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