روسيا تحبط هجوما على قاعدتها الجوية الرئيسية في سوريا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها،الاثنين، إنها صدت هجوما بطائرة مسيرة وصاروخ على قاعدتها الجوية الرئيسية في سوريا في مطلع الأسبوع واتهمت مقاتلي ما كان يعرف باسم جبهة النصرة بالمسؤولية عن الهجوم.

ونسبت الوكالة للوزارة قولها إنها أسقطت ستة صواريخ أطلقت على قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية السورية.

فيما أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، يوم السبت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لمقذوفات أطلقت من "الأراضي المحتلة" نحو المجال الجوي لجنوب سوريا.

مناطق سورية ممنوعة على البريطانيين في قانون جديد مثير للجدل

الجبير: السعودية لا تريد حربا مع إيران ولكنها مستعدة للرد بكل قوة على أي هجوم

سفارة أمريكا في إندونيسيا تصدر تحذيرا أمنيا قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة

و لم يصدر أي تعليق من إسرائيل التي استهدفت مرارا خلال الشهور الماضية مواقع داخل سوريا قالت إنها تحت سيطرة إيران وحزب الله اللبناني، ولكليهما قوات تساند الرئيس السوري بشار الأسد.

تابعونا على الوتسآب والفيسبوك: