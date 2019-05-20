متحدث: القوات السعودية رصدت وتعاملت مع أهداف جوية حلقت فوق محافظتي جدة والطائف

قال متحدث باسم قوات التحالف في اليمن مساء الاثنين إن دفاعات المملكة رصدت وتعاملت مع أهداف جوية حلقت على مناطق محظورة بمحافظتي جدة والطائف.

وجاء الإعلان بعد بيان من السفارة السعودية في واشنطن قالت فيه إن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخين إيرانيي الصنع أطلقهما الحوثيون على منطقة مكة.

ونفى الحوثيون، المتحالفون مع إيران والذين يحاربون تحالفا تقوده السعودية، تقارير لوسائل الإعلام السعودية عن شن هجوم على منطقة مكة.

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