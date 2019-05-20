دراسة: الأطفال الذين يعانون التنمر أكثر استخداما للمسكنات

أفادت دراسة قام بها عدد من الباحثين في أيسلندا عن أطفال المدارس، بأن الأطفال والمراهقين الذين يتعرضون للتنمر يكون احتمال تناولهم للمسكنات بمقدار المثلين مقارنة بالأطفال الذين لا يقعون ضحية التنمر.

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة من جامعة كريفانسته في السويد بيرنيلا جارمي "وجدنا استخداما متكررا للمسكنات بين التلاميذ الذين يتعرضون للتنمر والذين لا يتعرضون له... لكن تناول المسكنات أكبر بكثير بين التلاميذ الذين يعانون التنمر".

وتابعت قائلة "التلاميذ الذين يعانون من التنمر يميلون للشعور بالمزيد من الألم مقارنة بالآخرين كما أن استخدامهم للمسكنات يزيد بمقدار المثلين حتى عند التعرض لألم معتاد لديهم".

ووجدت الدراسة أن هؤلاء غالبا ما يتناولون الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لتخفيف آلامهم.

وأضافت جارمي "تقديري للصلة بين التنمر واستخدام المسكنات هو أنك لو كنت تشعر بالرضا والأمان ثم أصبت بصداع فقد تحاول تحمل الألم دون تناول دواء".

وقالت "لكن إذا كنت تشعر بالحزن وعدم الأمان، وهو شعور شائع عند الأطفال والمراهقين الذين يتعرضون للتنمر، فقد يكون الألم شديدا ويحتاجون لتناول المسكنات".

وقام الباحثون من فريق "أكتا بيدياتريكا" بفحص بيانات 10626 من الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما، بينهم 585 طفلا ومراهقا قالوا إنهم يتعرضون للتنمر مرتين أو ثلاث مرات في الشهر.

وتوصلوا إلى النتيجة التالية، وهي أن التلاميذ الذين تعرضوا للتنمر بشكل متكرر كانوا أكثر استخداما للمسكنات لعلاج الصداع أو آلام المعدة أو الظهر أو العنق أو الكتفين.

في السياق عينه، قالت فاليري إيرنشو الباحثة في التنمية البشرية وعلوم الأسرة في جامعة نيو آرك في ديلاوير "يستحيل أن نعرف بناء على هذه الدراسة وحدها ما إذا كان التنمر يؤدي للمزيد من المشاكل الصحية وبالتالي تناول المسكنات، أو ما إذا كان الذين يعانون مشاكل صحية أكبر قد تعرضوا لتنمر أكثر".

لكنها أضافت أن نتائج الدراسة يجب أن تذكر الآباء بأهمية سؤال الأطفال عما يمرون به في المدرسة بما في ذلك التنمر.

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