شاهد: تتويج ملكة جمال الورد في أريانة التونسية

على هامش الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان الورد في مدينة أريانة التونسية، تم تتويج الشابة شيماء بن فرح ملكة جمال الورد خلال مسابقة تم تنظيمها يوم السبت 18 أيار/مايو.

وتنافست على هذا اللقب، نحو 8 مرشحات تترواح أعمارهن بين 18 و23 سنة.

وتضمنت السهرة العديد من الفقرات الفنية واستعرض المتسابقات اللباس التقليدي التونسي وخصائصه بحضور شخصيات وطنيّة وفنية وإعلامية.

انطلقت فعاليات مهرجان الورد للعام 2019 يوم السبت 18 أيار/مايو تحت شعار "ورد أريانة، عطر رمضان" ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 27 من الشهر الجاري.

وتم تدشين معرض النباتات والورود على هامش المهرجان، وسيتم أيضا تدشين معرض اللباس التقليدي والابداعات التونسيّة الاصيلة في مجال النسيج والفخار والبلور والنحاس بساحة "سيدي عمار" بأريانة.

وأعلنت البلدية في وقت سابق عن انطلاق المهرجان وسط حضور جماهيري وسياسي وإعلامي ضخم.

وسط حضور جماهيري كبير ،وبحضور سعادة سفير الامارات، فرنساونائب سفير اليمن بتونس ،السيد والي اريانة ،السادة اعضاء مجلس... Publiée par ‎بلدية أريانة Commune Ariana‎ sur Vendredi 17 mai 2019

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