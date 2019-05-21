وفاة بطل العالم ثلاث مرات في الفورمولا 1 نيكي لاودا عن 70 عاما

توفي السائق الأسطوري النمساوي بسباقات الفورمولا 1 نيكي لاودا عن عمر يناهز 70 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن أسرته، الإثنين.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن عائلة لاودا وضعت بيانا قيل فيه إن بطل العالم ثلاث مرات "توفي بسلام" يوم الاثنين.

وفاز السائق السابق بثلاثة ألقاب للفورمولا 1 في أعوام 1975 و1977 و1984 ونجا من حادث تحطم سيارة في سباق الجائزة الكبرى الألمانية عام 1976، وهو الحادث الذي عاد ليكمل التنافس بموسم فورومولا بعد 40 يوماً فقط منه على الرغم من تسببه في تشوهات مستديمة بوجهه.

ولد لاودا في فيينا، وكان يقوم بجمع المال بنفسه من أجل الاشتراك في سباقات السيارات في وقت مبكر رغم رفض والديه.

وفي عام 1974، بدأت مسيرته في سباقات بفضل الانتقال إلى فريق فيراري الصاعد، وفاز بأول سباق فورمولا له في إسبانيا في نفس الموسم.

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تقاعد لاودا في نهاية موسم 1985 وانتقل في النهاية إلى إدارة فرق فيراري و جاغوارو.

تم تعيين النمساوي كرئيس غير تنفيذي لفريق مرسيدس في عام 2012 كما شارك في توقيع البريطاني لويس هاملتون لعقده مع الفريق.

كما تضمنت مسيرته تسيير شركتي طيران نمساويتين أسسهمها بنفسه هما لاودا للطيران ونيكي.

وخضع لودا مرتين لعمليات زرع الكلى، في عامي 1997 و2005 وخضع لعملية زرع رئة في عام 2018.

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