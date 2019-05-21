"دييغو مارادونا" كما لم تره من قبل ... في مهرجان كان السينمائي

لقطات ليس لها مثيل من قبل، عرضت ولأول مرة خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 من فيلم وثائقي يسلط الضوء على لحظات حميمة جمعت بين أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا مع عائلته وزملائه، ومشواره في الملاعب.

كان مارادونا من بين أبرز النجوم المتوقع ظهورهم في الريفييرا الفرنسية على البساط الأحمر في مهرجان كان هذا العام، إلا أن قائد المنتخب الأرجنتيني السابق غاب عن العرض الأول لفيلم "دييغو مارادونا" يوم الأحد 19 أيار/مايو بسبب "إصابة في الكتف تحتاج لرعاية طبية" وفق ما صرح به مسؤولو الدعاية عن الفيلم.

ولفت مسؤولو الدعاية في بيان، إلى أن مارادونا "يشعر بالأسف البالغ لعدم قدرته على حضور العرض الأول لفيلمه".

وأضاف القائمون على هذا العمل الضخم أن "إصابة في الكتف تتطلب رعاية طبية حالت دون سفره إلى المهرجان، ولكنه سيكون مع المتفرجين وصناع الفيلم بروحه ويتطلع لمشاهدة الفيلم قريبا".

وثائقي "دييغو مارادونا"

ويتناول فيلم "دييغو مارادونا" صعود نجم كرة القدم سلم المجد مع فريقه نابولي الإيطالي وفوزه بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده كما يلقي الضوء على تراجعه، وحياة الترف التي عاشها وصراعه مع إدمان المخدرات.

ونُقل مارادونا البالغ من العمر 58 عاما مرارا إلى المستشفى بسبب متاعب صحية خلال السنوات الماضية بما في ذلك في يناير/ كانون الثاني هذا العام عندما خضع لجراحة بسبب نزيف في المعدة.

وقال مخرج الفيلم آصف كاباديا في حديث لرويترز، اليوم الاثنين 20 أيار/مايو: "سيكون هناك الكثير من الصور التي لم يراها بنفسه عن أسرته وأطفاله، لذلك أعتقد أنها ستكون عاطفية للغاية بالنسبة له".

"سيكون هناك الكثير من الصور التي لم يراها بنفسه عن أسرته وأطفاله، لذلك أعتقد أنها ستكون عاطفية للغاية بالنسبة له".

ولفت كاباديا، الذي أعد أيضا أفلام وثائقية عن سائق سيارات السباق الراحل آيرتون سينا ​​والمغنية الأإنجليزية آمي واينهاوس، إلى أنه يأمل أن يعرضها على مارادونا قريبا.

وحظي الفيلم بإعجاب النقاد بعد عرضه الأول.

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