ترامب يتوعد إيران بـ"القوة الهائلة" وروحاني يقول "المقاومة خيارنا الوحيد"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس، الإثنين، إن إيران ستواجه "قوة هائلة" إن حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفا أن طهران أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.

وأضاف ترامب في حديث للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في ولاية بنسلفانيا، أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران "عندما يكونون مستعدين"، لكنه أوضح أنه ما من مناقشات تجري الآن.

وجاءت تصريحات ترامب رغم مطالبة طهران سابقاً واشنطن بمعاملة "محترمة"، من دون لغة تهديدية من قبل الولايات المتحدة. وأعقب المناشدة الإيرانية تصريحات أدلى بها ترامب يوم الأحد وأثارت القلق من احتمال نشوب صراع بين البلدين.

وقال ترامب للصحافيين فيما كان يهم بمغادرة البيت الأبيض "فيما يتعلق بإيران، سنرى ما سيحدث... لكنهم أبدوا عدائية شديدة. إنهم بحق المحرض الأول على الإرهاب".

وتابع الرئيس قائلا "أعتقد أن إيران سترتكب خطأ فادحاً جداً إذا هي فعلت أي شيء. وإن فعلت شيئا فستواجه قوة هائلة، لكن ليس لدينا ما يشير إلى أنها ستفعل".

وأضاف "لن يكون أمامي خيار آخر".

وحذر ترامب زعماء إيران من الاتصال لإجراء محادثات ما لم يكونوا مستعدين للتفاوض.

وفي علامة على ارتفاع منسوب التوتر بين الطرفين، بعد مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران وإعادة فرض العقوبات عليها، أعلنت طهران يوم أمس، الإثنين، عن زيادة معدل إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب لأربعة أمثاله.

إيرانياً، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قوله في ساعة متأخرة من يوم أمس إنه يحبذ المحادثات والدبلوماسية لكنه لا يقبلهما في ظل الظروف الراهنة.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله "الوضع اليوم غير موات لإجراء محادثات وخيارنا هو المقاومة فحسب".

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