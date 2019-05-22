الحرس الثوري الإيراني: السفن الحربية الأمريكية في المنطقة تحت السيطرة الكاملة

نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الأربعاء إن الحرس والجيش الإيراني يسيطران سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز.

ونقلت الوكالة عن علي فدوي قوله "كل شيء في شمال مضيق هرمز تحت سيطرتنا"، وذلك في إشارة إلى المضيق الذي يقع عند حافة الخليج الشرقية ويمر منه نحو خمس النفط المستهلك عالميا.

وقال فدوي لفارس دون الخوض في التفاصيل "(تحركات) السفن الحربية الأمريكية في المنطقة تحت السيطرة الكاملة للجيش الإيراني والحرس الثوري".

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما أرسلت واشنطن مزيدا من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات إيرانية لقوات بلادهم ومصالحها في المنطقة.

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