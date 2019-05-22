ابتكار أساليب جديدة لزيادة أعداد دجاج الكوندور في حديقة أمريكية

نجحت حديقة لوس أنجلس في زيادة عدد طيور كوندور كاليفورنيا، وذلك بالتحكم في طريقة تخصيب بيض هذا الطائر الذي يمكن أن يعيش 40 سنة. وكان بياطرة عملوا قبل ذلك على الحفاظ على هذه الطيور من الانقراض على مدى 30 سنة، عندما جرى القبض على 27 طائرا من هذا النوع من الغابات سنة 1987 لتربيتها في الحدائق وحمايتها من الانقراض. وتمثلت خطة بياطرة الحديقة في بناء علاقة خاصة مع تلك الطيور التي لا تحتضن سوى بيضة واحدة في السنة عادة عندما تعيش في الغابة، ووضعوا 6 بيضات تحت الحضانة لدى ثلاثة أزواج من طيور الكوندور، الذين بادر كل زوجين منهم لتغذية فرخين بدلا من واحد لمدة شهر أو شهرين. ويعتقد مربو هذه الطيور أن غريزة الأمومة لدي طيور الكوندور للاعتناء بفرخين بدلا من واحد، هي التي ساعدت في نجاح الخطة.