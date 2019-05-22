مرشح سابق للانتخابات الرئاسية الفرنسية يثير الجدل حول سكان أفريقيا

أثار زعيم حزب "قفي يا فرنسا" نيكولا دوبون إينيان سخط عدد من المرشحين خلال نقاش حول الانتخابات الأوروبية نظمته قناة "أل سي آي" الفرنسية مساء الإثنين.

وخلال النقاش الذي دار بين المرشحين الرئيسيين للانتخابات الأوروبية اقترح دوبون إينيان تبني سياسة "تحديد النسل في أفريقيا في الوقت الذي تشير التقارير إلى أن عدد سكان القارة السمراء سيتضاعف خلال 30 عاما".

اقتراح دوبون إينيان استقبل بالكثير من البرودة من قبل خصومه حيث تعالت أصوات غالبية المرشحين الآخرين بالكثير من السخرية من الاقتراح.

وجاء في تغريدة للمرشح السابق للرئاسيات الفرنسية: "لا أرى بأي حال من الأحوال لا يمكننا أن نطلب بتحديد النسل في أفريقيا! وسائل منع الحمل، التعليم، التنمية ... قارة افريقيا تمثل تحديا كبيرا بالنسبة إلينا".

وبرّر زعيم حزب "قفي يا فرنسا" اقتراحه بقوله: "يجب مواجهة أحد المحرمات. أنا أجرؤ على قول ذلك: تحديد النسل في افريقيا، لقد تمكنت الصين من تحقيق تحول اقتصادي لأنها تجرأت على تناول المشكلة الديمغرافية بكل وضوح". ولم يترك بقية المرشحين دوبون إينيان يكمل تبريره، لما اعتبروه من استخفاف بالشعوب.

مرشح أنصار البيئة يانيك جادو قال ردا على كلام نيكولا دوبون إينيان: "ما تقوله فاضح. إنها فضيحة، هناك طريقة واحدة لتحقيق الاستراحات الديموغرافية. تمدرس الفتيات، توفير وظائف للنساء، هذه هي الطريقة التي نقوم بها وليس التحكم في الولادات على الطريقة الصينية".

من جانبه سخر رافائيل غلوكسمان، رئيس قائمة الاشتراكيين من تقديم "النموذج" الصيني في مجال تنظيم الولادات في حين وصفت مانون أوبري، مرشحة حزب "فرنسا الأبية" اقتراح دوبون إينيان بـ "المخجل".

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