بعد وفاتها بسبعة أشهر.. العثور على ثلاث وصايا للمغنية أريثا فرانكلين

تم العثور على ثلاث وصايا مكتوبة بخط اليد في منزل المغنية والكاتبة والعازفة الأمريكية أريثا فرانكلين بعد أشهر من وفاة "ملكة الروح" عن عمر يناهز 76 عاماً.

و توفيت فرانلكين بعد مسيرة حافلة في منزلها في ديترويت بتاريخ 16 أغسطس 2018، جراء إصابتها بسرطان البنكرياس.

وعقب وفاتها، صرحت عائلة الفنانة التي تربّعت على عرش النجومية لعقود، بأن الراحلة لم تترك أي وصية، إلا أنه تم العثور في وقت سابق من هذا الشهر على ثلاث وثائق.

وقال محامي فرانكلين إن إحدى الوثائق والتي تعود لمارس 2014 كانت مخفية تحت الوسائد في صالة منزلها، مشيرا إلى أن الوصية التي كتبت في دفتر للملاحظات توضح أن فرانكلين تركت ممتلكاتها لعائلتها.

وأردف ديفيد بينيت والذي كان محامي فرانكلين لأكثر من 40 عاما أنه من الصعب للغاية فك بعض أجزاء الكتابة، وفي الصفحات الأربع للوصية كلمات وجمل غير واضحة وأخرى كتبت على الهامش. وقدم بينيت الوصايا يوم أمس الاثنين للمحكمة أخبر القاضي أنه ليس متأكداً مما إذا كانت قانونية بموجب قانون ولاية ميشيغان التي عاشت فيها فرانكلين.

ولفت بينيت إلى أنه أرسل محتويات الوصايا لأبناء فرانكلين الأربعة، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن ما إذا كان ينبغي اعتبار أي منها صالحًا.

وتم تحديد موعد جلسة للاستماع يوم في 12 تموز/يونيو.

في دعوى قضائية منفصلة، قال كيكالف فرانكلين نجل المغنية الراحلة، إن والدته كانت تريد منه أن يكون مسؤولاً عن عقاراتها، لكن البيان العقاري أكد أن سابرينا أوينز مديرة في جامعة ميشيغان ستواصل القيام بتلك المهمة.

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