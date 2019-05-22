توقيف عصابة عراقية في ألمانيا للاشتباه بتورطها في عمليات غير مشروعة

أسفرت عدة مداهمات قامت بها الشرطة الألمانية صباح اليوم الأربعاء 22 أيار/مايو في ولاية نورث رين-ويستفاليا عن توقيف عصابة عراقية تسمى "السلام" 313، يشتبه بتورطها بجرائم، كالاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والأسلحة، وتزوير الهويات وجوازات السفر.

وقالت شرطة مدينة إيسن إن المئات من ضباط الشرطة شاركوا في المداهمات في إحدى عشرة مدينة غربي البلاد.

وقالت سيلفيا تشابيفيسكي المتحدثة باسم الشرطة الألمانية إن الشرطة تستهدف منازل 34 مشتبهاً وتعمل في المقام الأول للحصول على أدلة إضافية تتعلق بأنشطتهم الإجرامية.

للمزيد على يورونيوز:

حزب ألماني ساخر يقدم مرشحين للانتخابات الاوروبية يحملون أسماء عائلات من الحقبة النازية

هولندا: القبض على سوري يشتبه بأنه قيادي في جبهة النصرة

تابعونا على الواتساب والفيسبوك: