دراسة: الرجال في سويسرا لديهم أسوأ السوائل المنوية على مستوى أوروبا

كشفت دراسة سويسرية جديدة أجريت على مستوى وطني وشملت 2523 رجلاً يقومون بأداء خدمتهم العسكرية ، تتراوح أعمارهم بين 18-22 عاماً، أن الرجال السويسريين يملكون أسوأ سائل منوي في أوروبا.

ووجد الباحثون أن 38 في المائة من العينة لديهم حيوانات منوية جودتها تعد أعلى من المتوسط.

في حين أن نسبة سبعة عشر في المائة من المحتمل أن تكافح من أجل إنجاب الأطفال، ما يعني أن تركيز الحيوانات المنوية لديهم أقل من 15 مليون لكل ميلليلتر من السائل المنوي.

ويتراوح متوسط ​​تركيز الحيوانات المنوية بين 41 و 67 مليون لكل ميلليلتر من السائل المنوي للشباب الأوروبي، في حين أن الرجال السويسريين في المتوسط يملكون ​​47 مليون لكل ميلليلتر ، وفقاً للدراسة.

وبحسب مختصين فإن الوقت اللازم لتحقيق الحمل يصبح أطول بشكل كبير إذا كان تركيز الحيوانات المنوية أقل من 40 مليون لكل ملليلتر.

وقامت الدراسة بتحليل حجم السائل المنوي، تركيز الحيوانات المنوية والحركة والتشكل. وتم تسجيل تفاصيل تشريح المنطقة التناسلية وحجم الخصية، والحصول على تقارير معدلات الإصابة بسرطان الخصية في عموم السكان من السجلات الإقليمية السويسرية.

تعداد الحيانات المنوية آخذ بالتراجع بشكل مستمر خلال العقود الخمسة الماضية مع فروقات مناطقية في العالم الغربي.

الأسباب الكامنة وراء هذا معقدة لكن بعض الآراء تشير إلى أن العوامل البيئية وتلك المتعلقة بأسلوب الحياة تلعب دوراً مهماً بهذا التغيير.

وقد اقترحت دراسات سابقة أن الرجال في الدنمارك والنرويج وألمانيا لديهم ضعف كبير في الحيوانات المنوية، في حين يعتقد أن الرجال من ليتوانيا وإستونيا وإسبانيا لديهم حيوانات منوية عالية الجودة.

وتبقى المقارنات صعبة لأن المقاربة البحثية تتم في كل بلد بشكل يختلف عن الآخر.

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