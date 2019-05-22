الاتحاد الدولي لكرة القدم: كأس العالم 2022 في قطر سيقام بمشاركة 32 منتخبا لا 48

أعلن الاتحاد الدولي في بيان له اليوم، الأربعاء، أن نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، التي ستقام في قطر، لن يتم توسيع المشاركة فيها إلى 48 منتخباً كما طرح الاحتمال سابقاً، مؤكداً على أنها ستقام بمشاركة 32 منتخباً.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإيطالي جياني إنفانتينو، قال في بداية العام الحالي، إنه يبحث إمكانية توسيع بطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر عام 2022 لتضم 48 منتخباً بدل من شكل البطولة الحالي الذي يشارك فيه 32 منتخباً.

وأضاف وقتئذ في مؤتمر رياضي أن الفيفا يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.