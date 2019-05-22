سيناتور جمهوري: إيران تقف وراء الهجوم على ناقلات النفط في الخليج

قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام إن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية أبلغوا أعضاء مجلس الشيوخ في إفادة بأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت عددا من ناقلات النفط وخط أنابيب في الشرق الأوسط كانت بتعليمات من الحكومة الإيرانية.

وقال غراهام للصحفيين اليوم الثلاثاء 21 أيار/مايو "شرحوا لنا كيف أن التهديد الإيراني ‭ ‬‬بات مختلفا عما كان في الماضي وأن الهجوم على السفن وخط الأنابيب جرى بتنسيق وتوجيه من الحكومة الإيرانية".

منع سوء التقدير الإيراني

من جانبه، صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان عقب إفادة للكونغرس بشأن التهديدات الإيرانية، أن الولايات المتحدة حالت دون وقوع هجمات محتملة بنشرها قوات في الشرق الأوسط. وقال "أعتقد بأن خطواتنا كانت حكيمة جدا وأوقفنا احتمال شن هجمات على الأمريكيين وهذا هو المهم للغاية".

وأضاف في حديث صحفي في البنتاغون اليوم "لقد منعنا هجمات بإعادة نشر أصولنا-حلنا دون وقوع هجمات محتملة على القوات الأمريكية. تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني".

تحذيرات ترامب والرد الإيراني

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع من أن إيران ستواجه "قوة هائلة" إذا هاجمت المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. وغرد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر في مطلع الأسبوع قائلا "إذا أرادت إيران القتال فستكون تلك نهايتها الرسمية".

من جهتها، نددت الحكومة الإيرانية بتصريحات ترامب ونشر الولايات المتحدة عتادا عسكريا ووصفت ذلك بأنه استفزاز ودعت إلى الاحترام وإلى وقف واشنطن ضغوطها على صادرات النفط الإيرانية التي تستهدف حملها على التفاوض.

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