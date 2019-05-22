النيبالي شيربا يسجل رقما قياسيا جديدا في تسلق قمة إفرست

تمكن النيبالي كامي ريتا شيربا من تحطيم رقمه القياسي الذاتي والرقم العالمي في أكبر عدد مرات تسلق قمة إيفرست بعد بلوغه قمة أعلى جبل في العالم، والتي تقع على ارتفاع 8448 مترا، للمرة الـ 24.

ويعد هذا الإنجاز الرقم القياسي الثاني لشيربا في غضون 7 أيام بعدما سجل صعوده الـ 23 إلى القمة الشهيرة الأسبوع الماضي.

وبدأ المتسلق النيبالي الذي يبلغ من العمر 49 عاما في صعود قمة إيفرست في 18 من مايو-أيار الماضي، بعد راحة قصيرة تجاوزت ثلاثة أيام عقب صعوده السابق قضاها في مخيم بالقرب من إفرست.

وقال شيربا بعد تحقيق الإنجاز: "يمكنني الصعود لبضع سنوات أخرى، أنا بصحة جيدة، يمكنني الاستمرار في ذلك إلى غاية بلوغي 60 عاما، مع الأكسجين، لا توجد مشكلة كبيرة".

وأضاف: "لم أفكر أبدا في تسجيل إنجازات... في الواقع لم أكن أعلم مطلقا أنه يمكنك تسجيل رقم قياسي. لو كنت أعرف، لكنت قد قمت بتسلق المزيد من القمم في وقت سابق".

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ووصل كامي ريتا شيربا إلى قمة إفرست في الساعة السادسة وثمان وثلاثين دقيقة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي حسب ما أكده مينجما شيربا، مدير مؤسسة "سيفن سامت تريكس"، المسؤولة عن تنظيم رحلات التسلق.

ويعمل كامي ريتا شيربا كمرشد في تسلق الجبال وعادة ما يشرف على إعداد المسار وتحديد الطريق للمتسلقين، وقد تسلق جبل إفرست للمرة الأولى في 13 من مايو-أيار للعام 1994 عندما كان يبلغ من العمر 24 عاما.