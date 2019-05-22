واشنطن تحذر دمشق من رد "سريع ومناسب" بسبب الاشتباه بهجوم كيماوي جديد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ترى دلائل على أن الحكومة السورية ربما تكون تشن هجمات بأسلحة كيماوية منها هجوم مزعوم بغاز الكلور في شمال غرب سوريا يوم الأحد، وحذرت من أن واشنطن وحلفاءها سيردون "على نحو سريع ومناسب" إذا ثبت ذلك.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أورتاغوس في بيان "للأسف، ما زلنا نرى دلائل على أن نظام الأسد ربما يكون قد استأنف استخدامه للأسلحة الكيماوية، بما في ذلك هجوم مزعوم بغاز الكلور في شمال غرب سوريا صباح يوم 19 أيار/ مايو".

وأضافت "ما زلنا نجمع معلومات بشأن هذه الواقعة، لكننا نكرر تحذيرنا من أنه إذا كان نظام الأسد يستخدم الأسلحة الكيماوية فسترد الولايات المتحدة وسيرد حلفاؤنا على نحو سريع ومتناسب".

وقالت إن الهجوم المزعوم جزء من حملة عنيفة تشنها قوات الرئيس السوري بشار الأسد وتنتهك وقفاً لإطلاق النار كان بمثابة حماية لملايين المدنيين في منطقة إدلب الكبرى.

وجاء في البيان "هجمات النظام على تجمعات سكانية في شمال غرب سوريا لا بد أن تنتهي... وتكرر الولايات المتحدة تحذيرها الذي أطلقه الرئيس ترامب أول مرة في أيلول/ سبتمبر 2018، من أن أي هجوم يستهدف منطقة عدم التصعيد في إدلب سيكون تصعيداً طائشاً يهدد بتقويض استقرار المنطقة".

وقصفت إدارة الرئيس دونالد ترامب سوريا مرتين بسبب مزاعم عن استخدام الأسد أسلحة كيماوية في نيسان/ أبريل 2017 ونيسان/ أبريل 2018. وفي سبتمبر أيلول الماضي، قال مسؤول أمريكي كبير إن هناك أدلة على أن قوات الحكومة السورية تجهز أسلحة كيماوية في إدلب، آخر معقل رئيسي للمعارضة المسلحة في سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شون روبرتسون في بيان "على نظام الأسد ألا يعيد استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا... ويجب ألا يكون هناك أدنى شك في عزمنا على التحرك بقوة وبسرعة إذا استخدم نظام الأسد هذه الأسلحة مرة أخرى في المستقبل".

واتهم بيان وزارة الخارجية الأمريكية روسيا وقوات الأسد "بمواصلة حملة تضليل... لاختلاق رواية زائفة بأن آخرين هم المسؤولون عن الهجمات بأسلحة كيماوية".

وقال البيان "غير أن الحقائق واضحة... نظام الأسد هو الذي شن تقريباً كل الهجمات بالأسلحة الكيماوية التي تم التحقق من وقوعها في سوريا- وهي نتيجة توصلت إليها الأمم المتحدة مرة تلو الأخرى".

وقال مسؤول أمريكي، تحدث بشرط عدم الكشف عن شخصيته، إن الحكومة السورية لديها باع من اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية عندما يحتدم القتال. لكن المسؤول ليس على علم بنوع المادة التي يزعم أنها استخدمت، إذا كان حدث استخدام فعلاً، وقال إن الحكومة الأمريكية لا تزال تجمع المعلومات.

ولم يصدر بعد تعليق من الحكومة السورية على البيان الأمريكي.

وفي آذار/ مارس، قالت وسائل الإعلام السورية الرسمية نقلاً عن مستشفى في حماة الخاضعة لسيطرة الحكومة إن 21 شخصاً يعانون من أعراض اختناق نتيجة استنشاق غاز سام بعد أن قصفت المعارضة المسلحة إحدى القرى.

وفي كانون الثاني/ يناير حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الحكومة السورية من استخدام الأسلحة الكيماوية مجدداً.

وقال بولتون وقتها "ليس هناك أي تغيير في الموقف الأمريكي إزاء استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية وليس هناك أي تغيير في موقفنا بأن أي استخدام للأسلحة الكيماوية سيلقى ردا في غاية القوة، كما فعلنا مرتين من قبل".

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