شاهد: توبوليف 134 الأسطورية تقوم بآخر رحلة جوية لها

أجرت شركة الخطوط الجوية الروسية آخر رحلة لطائرتها الأسطورية "توبوليف 134"، وقامت الطائرة التي يعود صنعها إلى الحقبة السوفيتية برحلة تجارية سجلت من خلالها اعتزال نشاطها هذا الأربعاء.

وتعتبر طائرة "توبوليف 134" هي الأخيرة من نوعها والمستخدمة في روسيا لنقل الركاب والقيام بخدمات تجارية مجدولة على قوائم شركة الخطوط الجوية الروسية.

وقامت الطائرة "توبوليف 134" بنقل 70 مسافرا من قاعدة الخطوط الجوية في ميرني بجمهورية ياقوتيا إلى نوفوسيبيرسك في سيبيريا الشرقية.

ويعود تصنيع طائرة "توبوليف 134" إلى العام 1980، وسيتم نقلها في الأيام المقبلة إلى متحف الطيران في نوفوسيبيرسك. وسبق وأن أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية منذ عام عن خطتها لوقف نشاط طائرة "توبوليف 134" بسبب ارتفاع تكاليف تشغيل هذا النوع من الطائرات، والذي يستهلك كميات أكبر من الوقود مقارنة بالطائرات الحديثة الصنع.

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