شاهد: عازف البيانو السويسري ألان روش يقدم عرضا موسيقيا "طائرا"

نعم، قد تكون المرة الأولى التي يرى فيها المرء حدثا مماثلا، عازف موسيقي معلق في السماء !!! نظرات مليئة بالدهشة، وجماهير اصطفت في موقف للسيارات خام البناء في مدينة سيون، في شمال غرب سويسرا لمشاهدة هذا المشهد الرائع.

قرر الموسيقي السويسري آلان روش أن يقدم عرضا استثنائيا. خرج عن المعهود وقام بواسطة رافعة برفع البيانو الخاص به عدة أمتار فوق سطح الأرض ... ومن السماء انطلق عرضه المميز.

وقال روش "كنت أرغب في مواجهة هذين الكونين، بين البيانو الكلاسيكي المليء بالغبار والجانب المبدئي لموقع البناء، لدي انطباع أن هناك قصديتين مختلفتين، ولكن يمكن أن نحولهم لقصيدة واحدة".

من جانبه قال سائق الرافعة "هناك القليل من التوتر، لست معتادًا على تشغيل الرافعة والكثير من الناس ينظرون لي، الأمر يحتاج إلى العناية".

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