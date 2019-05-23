شاهد: أسماء الأسد في ظهور جديد..تزور مركزاً لتركيب الأطراف الصناعية في حماة

نشرت صفحة الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، فيما يعتقد بأنه أحدث ظهور لها بعد إجرائها عملية ضمن سلسلة علاجها من سرطان الثدي الذي أعلن عن إصابتها به قبل أقل من عام.
وتظهر فيه الأسد خلال زيارة إلى حماة وتحديداً إلى مركز الأطراف الصناعية، حيث تقوم بجولة على الأقسام المتعددة وتلتقي عدداً من الأطباء والمختصين والمرضى، تأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أشهر تقريباً من افتتاحه.
هذا المركز بحسب الرئاسة السورية هو الرابع من نوعه في البلاد الذي تم افتتاحه بعد مراكز: دمشق و طرطوس و اللاذقية ويهدف إلى توفير الجهد والعناء على الجرحى تعزيزاً لاستعادة القدرة الحركية لجرحى البتر.
ونقلت الرئاسة عن أسماء الأسد قولها:"..في جوهرة بين إيديكن.. والجوهرة مو المركز الحقيقة.. الجوهرة هيي كل #جريح بيفوت لهاد المكان.. كل جريح هوي #أمانة إلنا كلنا وبالأخص إلكن.."
وأعلنت الرئاسة السورية عن إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي في آب/ أغسطس من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين تظهر في المناسبات العامة مرتدية غطاء للرأس، وتبدو عليها علامات الضعف والتعب وآثار العلاج.
للمزيد على يورونيوز:
شاهد: أسماء الأسد تدعو إلى الفحص المبكر لسرطان الثدي خلال جلسة للعلاج
أسماء الأسد تخسر شعرها بسبب العلاج الكيميائي من السرطان
أسماء الأسد تزور أطفالاً مصابين بالسرطان في أول أيام عيد الأضحى