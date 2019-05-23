شاهد: أسماء الأسد في ظهور جديد..تزور مركزاً لتركيب الأطراف الصناعية في حماة

نشرت صفحة الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، فيما يعتقد بأنه أحدث ظهور لها بعد إجرائها عملية ضمن سلسلة علاجها من سرطان الثدي الذي أعلن عن إصابتها به قبل أقل من عام.

وتظهر فيه الأسد خلال زيارة إلى حماة وتحديداً إلى مركز الأطراف الصناعية، حيث تقوم بجولة على الأقسام المتعددة وتلتقي عدداً من الأطباء والمختصين والمرضى، تأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أشهر تقريباً من افتتاحه.

هذا المركز بحسب الرئاسة السورية هو الرابع من نوعه في البلاد الذي تم افتتاحه بعد مراكز: دمشق و طرطوس و اللاذقية ويهدف إلى توفير الجهد والعناء على الجرحى تعزيزاً لاستعادة القدرة الحركية لجرحى البتر.

ونقلت الرئاسة عن أسماء الأسد قولها:"..في جوهرة بين إيديكن.. والجوهرة مو المركز الحقيقة.. الجوهرة هيي كل #جريح بيفوت لهاد المكان.. كل جريح هوي #أمانة إلنا كلنا وبالأخص إلكن.."

وأعلنت الرئاسة السورية عن إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي في آب/ أغسطس من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين تظهر في المناسبات العامة مرتدية غطاء للرأس، وتبدو عليها علامات الضعف والتعب وآثار العلاج.

من زيارة السيدة أسماء الأسد لمركز الأطراف الاصطناعية بحماة السيدة #أسماء_الأسد للمشرفين على مركز الأطراف الاصطناعية في #حماة خلال زيارتها له اليوم: "..في جوهرة بين إيديكن.. والجوهرة مو المركز الحقيقة.. الجوهرة هيي كل #جريح بيفوت لهاد المكان.. كل جريح هوي #أمانة إلنا كلنا وبالأخص إلكن.." تابعوا مقتطفات من الزيارة.. وحديث سيادتها.. في هذا الفيديو أو على الرابط: https://youtu.be/6eScPGxBmMY رئاسة الجمهورية العربية السورية https://t.me/syrianpresidency #جريح_الوطن Publiée par ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ sur Mercredi 22 mai 2019

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