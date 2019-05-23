محامي النجمة الإباحية ستورمي دانييلز متهم بالاحتيال عليها

وجهت تهمة التحايل يوم الأربعاء 22 أيار/ مايو لمايكل أفيناتي، المحامي الذي طرق أبواب الشهرة من خلال تمثيله قانونياً للنجمة الإباحية الأمريكية ستورمي دانيالز في معاركها مع الرئيس دونالد ترامب.

ويقول محامون اتحاديون في مدينة نيويورك إن أفيناتي استخدم وثيقة مصرفية لتحويل حوالي 300 ألف دولار أمريكي كان من المفترض أن تحصل عليها دانيالز لقاء صفقة كتاب، واستخدم المال لتغطية المصاريف الشخصية والتجارية.

وقال المدعون إن نصف هذا المبلغ فقط تم سداده.

لم تتم تسمية دانيالز في ملف المحكمة، لكن تفاصيل القضية، بما في ذلك تاريخ إصدار كتابها، توضح أنها العميل المعني.

وخسرت دانيالز قبل أسابيع دعوى قضائية أقامتها للتراجع عن تسوية أبرمتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حصلت بموجبها على أموال مقابل تكتمها عن علاقته معها.

وعبر تغريدة على تويتر نفى أفيناتي المزاعم قائلاً: "لم يتم اختلاس أي أموال تتعلق بالسيدة دانيالز أو إساءة معاملتها. لقد تلقت خدمات قانونية قيمتها ملايين الدولارات وقمنا بإنفاق مبالغ ضخمة كمصاريف. لقد دفعت 100.00 دولار فقط مقابل كل ما حصلت عليه، أتطلع لهيئة محلفين تستمع للأدلة".

أضاف أفيناتي في تغريدة لاحقة أن موافقته على تمثيل دانييلز "تضمنت نسبة مئوية من أي صفقة كتاب".

تتراكم التهم إلى جانب ادعاءات سابقة بسوء السلوك القانوني من قبل أفيناتي، الذي مثل دانيالز عندما رفعت دعوى لتحريرها من اتفاقية عدم الإفصاح التي تنطوي على علاقة مزعومة مع ترامب، الذي ينكر حدوث علاقة بينهما.

واتهم أفيناتي سابقًا في نيويورك بمحاولة ابتزاز للحصول على 25 مليون دولار من شركة نايكي من خلال التهديد بفضح ادعاءات بأن صانع الأحذية دفع رواتب لاعبي كرة السلة من طلاب المدارس الثانوية لتوجيههم إلى الكليات التي ترعاها نايكي.

وفي لوس أنجليس، يواجه إدانة اتحادية متعددة الأطراف تزعم أنه سرق ملايين الدولارات من العملاء، ولم يدفع الضرائب، وارتكب عمليات احتيال مصرفي، وكذب أثناء إجراءات إفلاس.

ينفى أفيناتي الادعاءات الموجهة ضده، قائلاً إنه يتوقع أن تظهر براءته.

وتنطوي تهم لوس أنجليس وحدها على عقوبة محتملة تزيد عن 300 عام في السجن.

للمزيد على يورونيوز:

ستورمي دانيالز تحتج على ضريبة نوادي التعري في إلينوي وتوقع كتابها في ناد محلي

ممثلة أفلام إباحية تخسر دعوى قضائية ضد ترامب

محكمة أميركية تقضي بدفع ممثلة أفلام إباحية تعويضات لترامب بقيمة 293 ألف دولار