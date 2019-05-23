بدء فرز ملايين الأصوات في الهند وترجيحات بفوز مودي

بدأت الهند فرز نحو 600 مليون صوت في انتخاباتها العامة يوم الخميس في ظل توقعات بأن التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيحصل على أغلبية صريحة.

وبدأت عملية الفرز الساعة 0800 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) ومن المرجح أن تتضح النتائج في وقت لاحق يوم الخميس.

وكان استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أظهر أن الائتلاف الحاكم في الهند بزعامة مودي سيفوز على الأرجح بأغلبية كبيرة في البرلمان بعد الانتخابات العامة الضخمة التي انتهت يوم الأحد وذلك في أداء أفضل بكثير مما كان متوقعاً في الأسابيع الأخيرة.

وزيرة خارجية الهند تهنئ مودي

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الهندية وهي عضو كبير أيضا بالحزب الحاكم اليوم الخميس إن الحزب فاز في الانتخابات العامة.

وقالت الوزيرة سوشما سواراج على تويتر "أطيب التهاني لرئيس الوزراء ناريندرا مودي على تحقيق هذا الفوز الكاسح لحزب بهارتيا جاناتا".

وواجه مودي انتقادات في بداية الحملة لإخفاقه في توفير فرص عمل للشبان وضعف أسعار المنتجات الزراعية، وقال محللون وسياسيون إن سباق الانتخابات سيكون محتدماً مع اكتساب حزب المؤتمر، وهو حزب المعارضة الرئيسي، للمزيد من التأييد.

حشد القومية الهندوسية

لكن مودي حشد قاعدته القومية الهندوسية وحول الحملة إلى صراع من أجل الأمن القومي بعد تصاعد حدة التوتر مع باكستان وهاجم منافسه الرئيسي واتهمه بأنه يتبنى نهجاً متهاوناً أكثر من اللازم تجاه إسلام أباد.

وأظهر استطلاع "انديا توداي أكسيس" لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن التحالف الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه مودي سيفوز على الأرجح بما يتراوح بين 339 و365 مقعداً في البرلمان المؤلف من 545 مقعداً يليه تحالف المعارضة بقيادة حزب المؤتمر بما يتراوح بين 77 و108 مقاعد.

وينبغي لأي حزب الحصول على 272 مقعداً لتشكيل الحكومة.

ويحق لنحو 900 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المؤلفة من سبع مراحل.

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