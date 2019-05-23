طاه فرنسي يعرض وصفة سحرية لتحضير البطاطا المقلية بالماء بدل الزيت

إليكم وصفة البطاطس المثالية الخالية من السعرات الحرارية من تقدمة الشيف بيير مارشيسو.

بمناسبة اليوم الأوروبي للتوعية من مرض السمنة، قام الشيف السابق بيير مارشيسو بتقديم وصفته السحرية للبطاطس المقلية في الماء بدل الزيت. وهي إحدى أهم الوصفات الناجحة التي اشتهر بها الشيف في سوق "شانت كوك".

مع هذه الوصفة، "أنا متأكدة أنني سأخسر 7 ميلوغرامات " تقول ستيلا وهي تضحك.

مثل ستيلا هناك العديد من الأشخاص الفضوليين الذين قدموا للقاء الشيف مارشيسو صاحب النجمتين، في سوق بوتو في منطقة "هو دو سين" قبل أيام. وتمكنوا مجتمعين من حضور كيفية تطبيق بعض الوصفات الرئيسية الخاصة بالشيف وأهمها، فهم كيفية إعداد بطاطس خالية من السعرات الحرارية.

للحصول على البطاطس الخالية من السعرات الحرارية والمقلية بالماء، عليك اتباع الخطوات التالية، يقول الشيف مارشيسو والذي كان يعمل لدى كريستينا إليزابيث فيرنانديز رئيسة الأرجنتين.

"قم بطهي البطاطس، الهليون، الخيار، أو أي من الخضروات التي تريد في الماء المغلي لمدة 7 دقائق، سوف تقوم هذه الخضروات بامتصاص الماء وعندما تجهز، ضعها في المقلاة لمدة 6 إلى 7 دقائق أخرى، هنا سوف يميل لون البطاطس إلى الذهبي بسبب الزيت. وبما أن الماء أثقل من الزيت، لن تمتصه البطاطس! وهكذا بإمكانك تناول بطاطس مقلية،قليلة الدهون دهنية وبسعرات حرارية أقل لأن الزيت لم يخترقها.

ببساطة إنها الفيزياء". الشيف السابق بيير مارشيسو

ولفت الشيف إلى ضرورة تقطيع البطاطس إلى أصابع رفيعة.

1000 مرة أقل من الدهون

وقام المتفرجون بتذوق وصفات الشيف وكانوا بغاية السعادة، وقالت إحدى الحاضرات "البطاطس لذيذة للغاية، زوجي من قال لي أنه من الممكن أن يسرني هذا الشرح وكما أننا ننتبه أكثر إلى غذائنا فهذا شيء إضافي".

وقال حاضر آخر إن هذه البطاطس 1000 مرة أقل من الدهون، بالنسبة للبطاطس التي يتم طهيها بالزيت.

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