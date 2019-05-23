القيادة المركزي الأمريكية تريد إرسال 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز يوم الأربعاء إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تدرس طلبا من الجيش لإرسال نحو 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط تزايد التوتر مع إيران.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن القيادة المركزية الأمريكية هي التي قدمت الطلب، لكنهما أضافا أنه ليس من الواضح ما إذا كان البنتاغون سيوافق على الطلب.

وقال أحد المسؤولين إن طبيعة القوات المطلوبة ستكون دفاعية.

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز قال إن المسؤولين الأمريكيين يناقشون خطة عسكرية لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط للتصدي لأي هجوم‭‭‭ ‬‬‬ أو تعجيل لحيازة أسلحة نووية من جانب إيران.

وقالت الصحيفة آنذاك إن الخطة تعكس آراء المسؤولين الأمريكيين الذين يتخذون موقفا متشددا تجاه إيران ومنهم مستشار الأمن القومي جون بولتون.

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