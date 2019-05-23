البنتاغون يناقش إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط وترامب يستبعد ذلك

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، الخميس، إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة الأميركية بحاجة إلى إرسال قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وجاء كلام ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، تحدث فيه على العلاقات التجارية المتوترة مع الصين، وعن إيران وأيضاً الأزمة السياسية الداخلية المشتعلة بينه وبين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، باتريك شاناهان، قال في وقت سابق من اليوم، إن الولايات المتحدة الأميركية تدرس إمكانية إرسال قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط.

ويأتي إعلان شاناهان بعد وقت قليل من قول الرئيس الإيراني، حسن روحاني، "إن إيران لن تستلم حتى لو تمّ قصفها" على هامش مشاركته في حفل أقيم لذكرى الحرب العراقية-الإيرانية.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن شاناهان تحدث إلى الصحافيين خارج البنتاغون قبيل لقاء بعثة عسكرية من فيتنام، وقال إن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية إرسال جنود إضافيين إلى الشرق الأوسط ردّاً على سؤال بهذا الشأن.

وعلا منسوب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الفترة الأخيرة، حيث أرسل البنتاغون قوات عسكرية تابعة للبحرية إلى بحر العرب، فيما وصفه مراقبون بأنه استعراض للقوة الأميركية في المنطقة.

وقال شاناهان ردّاً على سؤال تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط قائلاً "ذلك يعني إرسال قوات إضافية". غير أن القائم بأعمال الدفاع، الذي يعتبر أحد المقربين من ترامب.

ونفى شاناهان أن يكون البنتاغون قد وصل إلى مرحلة تحديد عدد القوة التي يريد إرسالها إلى المنطقة، إذ تحدثت تقارير صحفية، صباح اليوم، عن أن الإدارة الأميركية تنظر في مسألة إرسال قوة عسكرية إلى الشرق الأوسط، قوامها 5000 جندي.

للمزيد على يورونيوز:

القيادة المركزي الأمريكية تريد إرسال 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

تخوف أمريكي من تذرع ترامب بإيران لبيع قنابل للسعودية دون موافقة الكونغرس

سيناتور جمهوري: إيران تقف وراء الهجوم على ناقلات النفط في الخليج

تابعونا على الواتساب والفيسبوك: