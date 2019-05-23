شاهد: مواجهات عنيفة في العاصمة الإندونيسية والحكومة تتوعد المتظاهرين

اشتباكات عنيفة دارت ليل الثلاثاء بين الشرطة والمتظاهرين وقتل فيها ستة أشخاص حسبما أعلن حاكم جاكرتا.

ووقعت مواجهات بين الشرطة والمحتجين وأظهرت لقطات أذاعها التلفزيون أعمدة دخان تتصاعد من خلف عشرات المحتجين في شوارع تاناه أبانغ، ومع حلول الليل ألقى متظاهرون مفرقعات نارية على عناصر الأمن أثناء محاولتهم اختراق الأسلاك الشائكة التي تفصلهم عن الشرطة، بينما ردت الشرطة بإطلاق قذائف الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واستعملت خراطيم المياه لتفريق المحتجين.