شاهد: مطاردة هوليوودية في لوس أنجليس أبطالها الشرطة وامرأة وكلبان

شهدت لوس أنجليس مطاردة هوليوودية بين الشرطة وامرأة تقود حافلة سكن، انتهت باصطدام الحافلة بسيارة أخرى وشجرة نخيل، لتتوقف أخيراً وكلب كبير يتدلى من الزجاج الأمامي المحطم!

بدأت المطاردة التي استمرت نصف ساعة في حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي في سانتا كلاريتا، شمال مدينة لوس أنجليس، عندما فشلت الحافلة بالاستجابة لدورية شرطة على طريق كاليفورنيا السريع.

وأظهرت لقطات فيديو الحافلة تسير بسرعة تصل إلى 97 كيلومترًا في الساعة من سانتا كلاريتا إلى وادي سان فرناندو.

اصطدمت الحافلة بالعديد من السيارات، ثم اصطدمت بشجرة نخيل في موقف للسيارات بمركز تجاري، لتتحطم من أحد جوانبها وواجهتها الأمامية.

أثناء المطاردة اندفع كلب كبير من حضن السائقة في منتصف الطريق عبر الواجهة الزجاجية المدمرة وقفز من المركبة المتحركة، وهبط في الشارع. لينهض لاحقاً دون أن يصاب بأذى بالغ.

كما شوهد كلب آخر يتدلى من النافذة.

بعد الاصطدام بالنخلة خرجت المرأة السائقة وركضت مع الكلب لكن سرعان ما قبض عليها.

ونقلت المرأة والسائق الذي ضربته إلى المستشفى في سيارات الإسعاف دون إصابات مهددة للحياة.

وتم الاستحواذ على الكلبين الذين قالت السلطات إنهما أصيبا بجروح لا تهدد الحياة.

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