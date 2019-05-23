الحوثيون يقولون إنهم نفذوا هجوما بطائرة مسيرة على مطار نجران السعودي

نقل تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي باليمن في تغريدة على تويتر يوم الخميس قول الجماعة إنها نفذت هجوما بطائرة مسيرة على "منظومة صواريخ باتريوت" في مطار مدينة نجران السعودية. ولم يصدر تأكيد سعودي بشأن الهجوم.

وكان تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين قال في وقت سابق من يوم الأربعاء إن الحركة اليمنية شنت هجوما بطائرة مسيرة على مطار نجران، مستهدفة حظائر تحوي طائرتين. ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية.

وجاء في موقع المسيرة الرسمي على شبكة الانترنيت "وصباح الثلاثاء الفائت نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بطائرة من ذات النوع مستهدفاً مخزناً للأسلحة في المطار ذاته ما أسفر عن نشوب حريق في المكان المستهدف."

وفي بيان لها يوم الأربعاء ذكرت السفارة السعودية في واشنطن أن الدفاعات الجوية بمحافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين المتحالفون مع إيران.

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