مسلسل العنف الأعمى في أفغانستان: قتيل و16 جريحا على الأقل في انفجار مسجد في كابل

حلقة دموية جديدة في مسلسل العنف في العاصمة الأفغانية. حيث استهدف انفجار أحد مساجد كابول خلال أداء الصلاة في ثالث جمعة من شهر رمضان ما أسفر عن مقتل رجل دين كبير وإصابة 16 آخرين بحسب ما أوردته وزارة الداخلية الأفغانية.

وكان رجل الدين مولوي ريحان مؤيدا للحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب والتي يحاول مقاتلو حركة طالبان إسقاطها.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وقد استهدف الانفجار مسجد التقوى بينما كان العشرات يتجمعون داخله للصلاة. وأصيب ما لا يقل عن 16 شخصا جميعهم مدنيون، وقال مسؤول إن عدد القتلى قد يرتفع، فيما ذكر مسؤول كبير في كابول "دفعنا بعربات إسعاف إلى موقع الانفجار... كان المسجد مليئا بالمصلين".

وكان نحو 50 شخصاً قتلوا في تفجير انتحاري وقع داخل قاعة زفاف حيث كان علماء دين مسلمون متجمعين للاحتفال بمولد النبي محمد في كابول في العشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وونفت حركة طالبان تورطها في ذلك الهجوم وأدانته. فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.

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مقتل 39 وإصابة 80 آخرين في هجوم انتحاري استهدف مسجداً في أفغانستان

وفي مطلع شهر آب/أغسطس الماضي استهدف تفجير انتحاري مسجد خواجة حسن بإقليم بكتيا في شرقي أفغانستان ما أدى إلى مقتل 39 شخصاً، وقال راز محمد ماندوزاي قائد الشرطة في باكتيا حينها: إن متشددين كانا يرتديان البرقع هاجما المسجد في مدينة كرديز حيث كان أكثر من 100 شخص يؤدون صلاة الجمعة.