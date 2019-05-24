سياسية كندية تغزل وشاحا "ذكيا" يعكس درجة التمييز الجندري في البلدية

حاكت سياسية كندية وشاحا صوفيا أثناء حضورها اجتماع في مجلس البلدية، وما يميز هذا الوشاح هو الألوان المستعملة في حياكته والفكرة المذهلة التي تقف وراء اختيارها.

السياسية هي سو مونتغومري إحدى النساء في مجلس بلدية مونتريال في كندا، وكانت تلاحظ فرقا كبيرا في الوقت المخصص لتحدث أعضاء المجلس ما بين رجال ونساء، فقررت حياكة وشاح صوفي أثناء فترة الاجتماع باستعمال خيوط صوفية بلونين: أحمر وأخضر.

كانت سو تحيك بالخيط الأحمر عندما يتحدث أحد الرجال في الاجتماع والأخضر حين تتحدث إمرأة. ثم نشرت صورة وشاحها الصوفي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والنتيجة، ولو أنه يسهل توقعها، كانت جد حمراء.

وذيلت سو تغريدتها بتغريدة أخرى "ماهي نسبة النساء للرجال في المجلس؟ .. 31 امرأة و 34 رجل" في إشارة إلى تقارب كبير بين عدد الجنسي لا يعكس أي مساواة في الوقت المتاح لهما للحديث في المجلس.

قالت سو في حديث خاص على سكايب مع يورونيوز "لقد قمت بالاقتراب إلى أكثر الرجال إساءة في المجلس وسألتهم: لماذا عليكم القيام بذلك؟ فكانت الإجابة: نحن نخوض نقاشا وهو ضروري جدا"

وترنو سو للاستمرار بمشروعها هذا حتى أعياد الميلاد ورأس السنة القادمة، وكلها أمل بأن تجد ألوان الوشاح توازنا بطريقة ما عند انتهائه. وتنوي بيعه في النهاية والتبرع بالمبلغ المالي لجمعيات نسوية.

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