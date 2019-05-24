انفجار في ليون شرق فرنسا لجسم مشبوه واصابة عدد من الأشخاص

وقع انفجار في قلب مدينة ليون الفرنسية، الجمعة، وخلف سقوط 8 جرحى في حصيلة أولية.

وحسب تغريدة نشرتها محافظة الرون عبر حسابها الرسمي على تويتر فان طردا مشبوها انفجر في جادة فيكتور هيغو في قلب مدينة ليون ما أدى إلى سقوط 8 جرحى، مضيفة أن عمدة المدينة انتقل إلى موقع الإنفجار للإطلاع على الوضع.

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فيما تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن مشتبه فيه يتم البحث عنه من قبل قوات الأمن.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل صورا لمخلفات الإنفجار التي تظهر تحطم واجهات أحدى المحلات مع تواجد للعناصر الشرطة وعناصر الدفاع المدني.

وقامت مصالح الأمن بتطويق المكان وإخلاء المحلات والطرق من اجل التحقيق في ملاباسات الحادثة.

وقال المدعى العام في باريس أن فرقة متخصصة في مكافحة الإرهاب ستتولى إجراء التحقيق .

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