"فيسبوك" يحذف 2.2 مليار حساب وهمي أكثرها يروج لأعمال غير قانونية

أعلنت شركة "فيسبوك" أنها قامت بحذف 2.2 مليار حساب وهمي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019. هذا الرقم القياسي يوضح محاولات الشركة لإبقاء منصتها خالية من الحسابات المزيفة والأنشطة الغير قانونية التي يتم تنفيذها من خلال هذه الصفحات، ومحاولة المستخدمين السيئين المساس بسمعة الدور الحقيقي والأساسي لأكبر شبكة اجتماعية في العالم.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بهذه الخطوة كل 3 أشهر ومن الآن وصاعداً لكل من فيسبوك وانستغرام.

وكشفت الشركة أنه في الربع الأخير من العام 2018 قامت بإلغاء أكثر من مليار حساب مزيف ونحو 583 مليون حساب تم حذفهم في الربع الأول من العام الماضي، مشيرة إلى أنه تمت إزالة هذه الحسابات الوهمية بعد دقائق عدة من إنشائها، أي قبل أن يراها أحد ويبلغ الشركة عنها.

هذا وأكدت أنه في الربع الأول من السنة قامت الشركة بحذف أكثر من 1.5 مليون صفحة وهمية تروج لأعمال غير قانونية مثل بيع المخدرات وتجارة الأسلحة.

وفي تقرير نشرته شركة "فيسبوك" وهو الإصدار الثالث من تقرير "Community" لمعايير فرض القانون، ذكرت الجهود التي تقوم بها الشركة لمحاربة هذه الظاهرة والكميات الكبيرة من الحسابات الوهمية التي يتم إنشاؤها.

وقال المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ إن الشركة زادت إنفاقها بشكل كبير لمراقبة منتجاتها (الصفحات التي يتم تأسيسها على الموقع).

ويبلغ عدد المستخدمين النشطين لموقع "فيسبوك" شهريًا نحو 2.38 مليار مستخدم.

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