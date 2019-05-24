شاهد: موجة حر شديدة تجتاح إسرائيل والسكان يلوذون بالشواطىء

دفعت موجات الحر الشديد التي تضرب إسرائيل السكان إلى الشواطىء، الخميس، بعدما بلغت درجات الحرارة أرقاما قياسية.

وسجلت مدينة تل ابيب درجة حرارة بلغت 39 درجة مئوية.

وقال كوبي بار ، الذي يسكن إحدى ضواحي تل أبيب: "لقد امتد فصل الشتاء لفترة طويلة وأعتقد أن الصيف قد يكون هكذا أيضًا لأن الأرض أصبحت مجنونة حقًا".

وقد تدفق المئات من الإسرائيليين على الشواطىء هروبا من القيض الشديد.

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كما عرفت مختلف أنحاء المناطق الإسرائيلية وفي المستوطنات بالضفة الغربية وقطاع غزة، نشوب حرائق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وموجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد.

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