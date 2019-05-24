مشرعون أميركيون: ترامب يتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة للرياض وأبو ظبي بحجة التوتر مع إيران

- قال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب سيقر بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية ودول أخرى قائلا إن هناك حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران، وذلك رغم المعارضة القوية لخطته من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء.

وقال مساعدون في الكونجرس إن الإدارة أبلغت لجانا في الكونجرس أنها ستمضي قدما في 22 صفقة أسلحة بقيمة حوالي ثمانية مليارات دولار، متجاهلة مراجعة الكونجرس لمثل تلك المبيعات وهو الإجراء المتبع منذ زمن بعيد.

من ناحيتها اعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون الجمعة عن اعتقادها بأن الحرس الثوري الإيراني يقف بشكل كبير وراء الهجوم الذي استهدف ناقلات للنفط قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة يوم 12 من الشهر الجاري.

وأضاف البنتاغون أن معلومات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى "حملة" من جانب إيران تربط بين تهديدات في أرجاء المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الجمعة إرساله نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط جلّها في إطار إجراءات وقائية في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

وأضاف أن الانتشار سيتضمن عددا صغيرا نسبيا من القوات. وقال مصدران طلبا عدم ذكر اسميهما لرويترز اليوم الجمعة إن

القوات ستساهم في تعزيز الدفاعات الأمريكية في المنطقة وستشمل مهندسين.