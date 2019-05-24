السويد: السجن والغرامة لأبوين كادا يتسببان في موت طفلتهما بسبب نظام غذائي قاس

قضت محكمة كوثنبرغ في السويد، الأربعاء، على أبوين بالسجن لثلاثة أشهر مع دفع غرامة بقيمة 6 آلاف يورو، بتهمة إلإضرار بصحة بطفلتهما الرضيعة حيث أُخضعت الصغيرة لنظام غذائي قاس ما جعل حياتها في خطر.

وتعود القصة إلى شهر فبراير الماضي، عندما استقبل أحد مستشفيات مدينة كوثنبرغ الرضيعة ذات 18 شهرا وهي في حالة خطيرة وتم تشخيص حالتها بنقص التغذية.

ولم يقم الزوجان النباتيان بتسجيل طفلتهما لدى المصالح الإدارية، إذ يتبعان نظاما غذائيا صارما، وكانا يطعمان الرضيعة الأرز والبطاطا وحليب الأم فقط وفق ما ذكراه خلال التحقيق معهما .

وقال الأطباء إن الرضيعة عندما وصلت المستشفى كانت على شفا الموت، كما ذكر القضاة وفقا لثلاثة أطباء تابعو حالتها، أن الرضيعة عانت من فترات تجويع طويلة.

وتم وضع الطفلة في دار رعاية بعد خضوعها لثلاثة أسابيع من العلاج في مستشفى المدينة، وقالت الأم الحاضنة لقاضي المحكمة أن حالة الرضيعة أصبحت مستقرة وهي تتماثل للشفاء.

أما محامي الوالدين فقد ذكر أن الحالة الصحية المتردية للطفلة سببها سبب خلل في المعدة. وقد قال الأطباء إن وزن الرضيعة عند وصولها المستشفى كان مماثلا لوزن طفل يبلغ من العمر ستة أشهر. وقد أصر الوالدان خلال المرافعة على أن تفاقم حالتها هو صغر حجمها الطبيعي والمرض الذي أصابها في المعدة و استمر لخمسة أيام.

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