شاهد: قاربان يقعان ضحية فيضان نهر أركنساس في أوكلاهوما الأمريكية

خرج قاربا نقل نهري (صندل) عن السيطرة في نهر أركنساس في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، وتسبب تيار النهر العنيف بدفعمها إلى سد وإغراقهما.

المتحدثة باسم إدارة الطوارئ في مقاطعة موسكوجي تريشيا جيرماني قالت إن القوارب كانت تحمل ما يعادل 1723 كيلوغرام من الأسمدة، ما أثار المخاوف من أن تؤدي المراكب إلى عرقلة حركة المياه في السد. لكنها أضافت لاحقا أن المياه تتدفق بشكل جيد.

القاربان ظلا يطوفان بشكل خارج عن السيطرة مع تيار النهر منذ ليلة يوم الأربعاء، وظهرا في البداية قرب بلدة ويبر فالس، لكن لقطات مصورة من الجو أظهرت فيما بعد لحظة اصطدامهما بالسد وغرقهما.

وأصدرت السلطات أمرا إلزاميا بإخلاء 600 شخص من سكان البلدة بسبب مخاوف من الفيضانات، حيث أدى تآكل ضفاف النهر إلى انهيار العديد من المنازل، بينما بقي بعضها معلق جزئيا في الهواء. وتشهد ولايات كانساس و أوكلاهوما وغرب ميسوري أعاصير قوية وأمطار غزيرة وصلت شدتها في بعض المناطق إلى 12.7 سنتمترا.

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