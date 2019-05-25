رئيس المجلس العسكري السوداني يصل إلى مصر في أول زيارة خارجية

وصل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني إلى مصر يوم السبت في أول زيارة يقوم بها للخارج منذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير الشهر الماضي عقب احتجاجات شعبية على حكمه.

والتقى البرهان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان هو نفسه قائدا للجيش وتولى رئاسة مصر بعد انتخابات جرت في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين استجابة لاحتجاجات شعبية.

ولم تتوافر تفاصيل عما بحثه الزعيمان ولكن جماعات المعارضة والاحتجاج السودانية ستراقب الاجتماع عن كثب بعد أن حذرت مصر من التدخل في السياسات السودانية.

وشكل الجيش السوداني المجلس العسكري الانتقالي لحكم البلاد بعد الإطاحة بالبشير ووعد بتسليم السلطة بعد الانتخابات.

ولكن جماعات الاحتجاج السودانية تشعر بقلق مما حدث في مصر وتسعى للحصول على ضمانات بأن يقود المدنيون العملية الانتقالية.

وقال السيسي إنه سيساعد على دعم الاستقرار في السودان الذي يشارك مصر كثيرا من مخاوفها الأمنية.

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