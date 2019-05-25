فنلنديات داعش يتحدثن عن الحياة في مخيم ما بعد الخلافة

توجه مراسل التلفزيون الفنلندي الحكومي إلى مخيم الحول في سوريا للحديث مع فنلنديات تركن بلدهن وسافرن للانضمام إلى صفوف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قبل عدة سنوات.

والتقى المراسل أنتيك ورونين بخمس فنلنديات بالمخيم أخبرنه بدورهن وقلن إن هناك إحدى عشرة أماً فنلندية وأطفالهن البالغ عددهم 33 بالمخيم الذي يعيش فيه حوالي 70 ألف شخص من أسر مقاتلي داعش.

وقالت إحدى النساء إن الأطفال في المخيم يموتون من سوء التغذية، بالإضافة إلى إصابة بعضهم بالالتهاب الرئوي والسعال خلال فصل الشتاء.

وأضافت: "ابني يبلغ من العمر عام ونصف ويعاني من الإسهال منذ أربعة أشهر ولم ينفعه أي دواء".

وتشكو الفنلنديات من ضعف الإمكانيات الطبية بالمخيم حيث لا تقوى منظمة "أطباء بلا حدود" على توفير الرعاية والدواء الكافي لجميع من في مخيم الحول.

وشهد المخيم تجمع العديد من الأوروبيات ممن انضممن لصفوف داعش في سوريا والعراق.

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